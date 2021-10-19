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Біля Харкова дівчина потрапила під потяг Львів - Бахмут

Автор: Ілона Свиридова

Під Харковом пасажирський потяг Львів - Бахмут збив дівчину. Вона загинула на місці від отриманих травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що поїзд сполученням Львів - Бахмут збив дівчину на залізничному перегоні Люботин - Нова Баварія в селищі Пісочин.

"Від отриманих травм 19-річна мешканка Пісочина загинула на місці. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. В даний час огляд місця події триває, всі обставини трагедії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня в Київській області комбайн виїхав на залізничні колії і в нього врізався потяг Бахмут-Львів, в результаті він затримався в дорозі більш ніж на дві години.

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Харків