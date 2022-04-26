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Возле границы Украины в Белгородской области находятся крупные силы противника, - Генштаб

Фото: оккупанты сосредоточили на границе с Украиной в Белгородской области крупные силы (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты сосредоточили крупные силы. В этом же районе противник продолжает удерживать полевые лагеря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что противник продолжает сохранять полевые лагеря в районах Белгородской области, которые находятся рядом с границей Украины. В них оккупанты восстанавливают боеспособность своих подразделений и проводят обучение прибывающих резервов.

"По имеющейся информации, в непосредственной близости от государственной границы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника", - уточнили в Генштабе.

Напомним, на начало 62-го дня войны с Россией оккупанты пытались атаковать украинские позиции по нескольким направлениям.

Война России против Украины идет 62-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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