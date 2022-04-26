Возле границы Украины в Белгородской области находятся крупные силы противника, - Генштаб

Фото: оккупанты сосредоточили на границе с Украиной в Белгородской области крупные силы (facebook.com/mod.mil.rus)

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты сосредоточили крупные силы. В этом же районе противник продолжает удерживать полевые лагеря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что противник продолжает сохранять полевые лагеря в районах Белгородской области, которые находятся рядом с границей Украины. В них оккупанты восстанавливают боеспособность своих подразделений и проводят обучение прибывающих резервов. "По имеющейся информации, в непосредственной близости от государственной границы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника", - уточнили в Генштабе.