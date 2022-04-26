Біля кордону України в Бєлгородській області знаходяться великі сили противника, - Генштаб
У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти зосередили великі сили. У цьому ж районі противник продовжує утримувати польові табори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.
Відзначається, що противник продовжує зберігати польові табори в районах Бєлгородської області, які знаходяться поруч з кордоном України. У них окупанти відновлюють боєздатність своїх підрозділів і проводять навчання прибувають резервів.
"За наявною інформацією, в безпосередній близькості від державного кордону України в цій області знаходиться до п'яти батальйонних тактичних груп противника", - уточнили в Генштабі.
Нагадаємо, на початок 62-го дня війни з Росією окупанти намагалися атакувати українські позиції за кількома напрямками.
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