Біля кордону України в Бєлгородській області знаходяться великі сили противника, - Генштаб

Фото: окупанти зосередили на кордоні з Україною в Бєлгородській області великі сили (facebook.com/mod.mil.rus)

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти зосередили великі сили. У цьому ж районі противник продовжує утримувати польові табори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Відзначається, що противник продовжує зберігати польові табори в районах Бєлгородської області, які знаходяться поруч з кордоном України. У них окупанти відновлюють боєздатність своїх підрозділів і проводять навчання прибувають резервів. "За наявною інформацією, в безпосередній близькості від державного кордону України в цій області знаходиться до п'яти батальйонних тактичних груп противника", - уточнили в Генштабі.