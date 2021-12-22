Возле границ Украины собралось 122 тысячи военных РФ, - Данилов

"То, что касается непосредственно количества войск... На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143 тысяч 500 военнослужащих Российской Федерации - на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы", - сообщил Данилов.

По его словам, если для западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то "для Украины это ежедневная работа".

"Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что ситуация на украинско-российской границе, где располагаются российские войска, не спокойная и отметил, что президент Украины и высшее военное руководство страны держит ситуацию на контроле.

"В случае обострения ситуации - это не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что благодаря президентскому законопроекту о "Национальном сопротивлении" (он вступит в силу 1 января 2022 года) у нашей страны появляются дополнительные ресурсы для отпора стране-агрессору.