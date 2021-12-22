Біля кордонів України зібралося 122 тисячі військових РФ, - Данілов

"Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тисяч 500 військових Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону", - повідомив Данілов.

За його словами, якщо для західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то "для України це щоденна робота".

"Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що ситуація на українсько-російському кордоні, де розташовуються російські війська, є не спокійною та зазначив, що президент України та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.

"У разі загострення ситуації - це не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відстежуємо", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО додав, що завдяки президентському законопроекту про "Національний спротив" (він набуде чинності 1 січня 2022 року) у нашої країни з'являються додаткові ресурси щодо відсічі країні-агресору.