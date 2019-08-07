Возле Гонконга 12 тыс. правоохранителей потренировались разгонять акции протеста

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/Halooyeelo10)

В ходе тренировок применили слезоточивый газ

Власти Китая провели тренировку для 12 тысяч правоохранителей в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Власти заявили, что учения проходят в рамках подготовки к празднованию 70-летия Народной республики, которое пройдет 1 октября.

На опубликованных видео видно людей, которые изображают протестующих - это люди в черной одежде и защитных шлемах. Их экипировка схоже с тем, что используют протестующие в Гонконге.

"Участники митингов" забросали полицейских различными предметами, пытались бить их палками и даже бросали самодельные газовые бомбы. Полиция потренировалась использовать дым и слезоточивый газ.

Ранее полиция заявила, что в ходе протестов в Гонконге были задержаны 148 человек.

Напомним, митинги начались начались в Гонконге три месяца назад как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда.