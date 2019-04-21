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Возле главного международного аэропорта Шри-Ланки обезвредили бомбу

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 22:40
Возле главного международного аэропорта Шри-Ланки обезвредили бомбу
Фото: взрывы на Шри-Ланке (facebook.com/NewsfirstSL)

Подозрительный пакет с бомбой внутри был найден около дороги

Военнослужащие ВВС Шри-Ланки обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в непосредственной близости от крупнейшего на острове международного аэропорта Бандаранаике. Об этом сообщает новостной портал News 1ST.

Представитель военно-воздушных сил страны заявил, что подозрительный пакет с бомбой внутри был найден около дороги. Службы безопасности полагают, что самодельное взрывное устройство было произведено в стране.

Добавим, что аэропорт Бандаранаике является главной воздушной гаванью Шри-Ланки. Он расположен в 32 км к северу от Коломбо - крупнейшего города на острове.

Напомним, в полиции Шри-Ланки сообщили, что количеств жертв серии взрывов достигло 207 человек, еще 449 получили ранения. 

Министр экономических реформ республики Харша де Силва сообщил, что среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях есть иностранцы. Граждане каких именно государств пострадали в результате происшествий, министр не уточнил. В частности, среди погибших не менее 35 иностранцев. По меньшей мере четыре гражданина Китая получили ранения. Дипломаты посольства КНР в Коломбо уже посетили пострадавших, которые на данный момент находятся в медучреждениях. 

Добавим, власти Шри-Ланки заблокировали соцсети и мессенджеры, включая Facebook и WhatsApp. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что  21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

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