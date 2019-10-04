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Возле дома советника главы Херсонской ОГА прогремел взрыв

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 11:09
Возле дома советника главы Херсонской ОГА прогремел взрыв
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Херсоне

Под окнами квартиры советника главы Херсонской областной администрации прогремел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что взрыв произошел около трех часов ночи 4 октября.

На месте происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на убийство".

Напомним, в центре Херсоне вооруженные неизвестные устроили стрельбу, в результате ранены двое мужчин. Пострадавшие в больнице в тяжелом состоянии.

Неизвестные стреляли из автомобиля черного цвета и скрылись с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на убийство (ст.15 "Покушение на преступление" Уголовного кодекса Украины и п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины).

Также РБК-Украина сообщало, что 1 октября в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Следствием установлено вероятную причастность стрелявших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал прокурор.

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