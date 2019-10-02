В Кропивницком обстреляли дом прокурора

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нападавшие угрожали расправой прокурору и его жене

В Кропивницком в понедельник, 1 октября, неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как сообщается, злоумышленники совершили ряд выстрелов в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры.

"Событие имело место 1 октября 2019 в г. Кропивницкий. В частности, злоумышленники совершили ряд выстрелов в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в то время, как в домовладении находилась жена и двое маленьких детей. При этом нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что следствием установлено вероятную причастность стрелявших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал прокурор.

Предварительная правовая квалификация преступления - ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина открыл стрельбу по полицейским во время проверки документов. В сторону спецназовцев было сделано семь выстрелов, после чего компания начала разбегаться. Трех правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, 17 сентября в городе Самбор возник конфликт между мужчинами, один из них при этом совершил несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.