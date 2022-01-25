Возле дома президента футбольной федерации Албании взорвали бомбу

В ночь с понедельника на вторник, 25 января, возле дома Арманда Дюка президента Федерации футбола Албинии произошел взрыв.
Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.
У дома Арманда Дюка в микрорайоне №4 города Дуррес зафиксировали взрыв тротила, сообщает издание ABC.
На место происшествия сразу прибыла полиция, начавшая работать над выяснением личности преступника.
Арманд Дюка дал комментарий изданию ABC, в котором прокомментировал взрыв:
"Семья, сын, жена были дома, я только пришел. Я бы хотел, чтобы это было стечение обстоятельств. К счастью, никаких повреждений, ворота находятся достаточно далеко от квартиры, взрыв был достаточно большим.
Ворота больше не работают, но это не важно. У камер есть кадры. Мужчина с капюшоном подошел к воротам и положил динамит на открывающий ворота механизм, после чего динамит взорвался".
Арманд Дюка уже 20 лет возглавляет Федерацию футбола Албании и планирует баллотироваться на шестой срок.
Недавно руководителя Федерации обвинили в коррупции, отмывании денег и попытках фальсификации голосования.
Выборы нового президента организации должны пройти 2 марта.
Напомним, что дом Карима Бензема ограбили, пока он играл против "Эльче".