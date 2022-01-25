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Возле дома президента футбольной федерации Албании взорвали бомбу

Автор: РБК-Украина

В ночь с понедельника на вторник, 25 января, возле дома Арманда Дюка президента Федерации футбола Албинии произошел взрыв.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

У дома Арманда Дюка в микрорайоне №4 города Дуррес зафиксировали взрыв тротила, сообщает издание ABC.

На место происшествия сразу прибыла полиция, начавшая работать над выяснением личности преступника.

Арманд Дюка дал комментарий изданию ABC, в котором прокомментировал взрыв:

"Семья, сын, жена были дома, я только пришел. Я бы хотел, чтобы это было стечение обстоятельств. К счастью, никаких повреждений, ворота находятся достаточно далеко от квартиры, взрыв был достаточно большим.

Ворота больше не работают, но это не важно. У камер есть кадры. Мужчина с капюшоном подошел к воротам и положил динамит на открывающий ворота механизм, после чего динамит взорвался".

Кто такой Арманд Дюка

Арманд Дюка уже 20 лет возглавляет Федерацию футбола Албании и планирует баллотироваться на шестой срок.

Недавно руководителя Федерации обвинили в коррупции, отмывании денег и попытках фальсификации голосования.

Выборы нового президента организации должны пройти 2 марта.

Напомним, что дом Карима Бензема ограбили, пока он играл против "Эльче".

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ФутболВзрыв