Возле дома президента футбольной федерации Албании взорвали бомбу

У дома Арманда Дюка в микрорайоне №4 города Дуррес зафиксировали взрыв тротила, сообщает издание ABC.

На место происшествия сразу прибыла полиция, начавшая работать над выяснением личности преступника.

Арманд Дюка дал комментарий изданию ABC, в котором прокомментировал взрыв:

"Семья, сын, жена были дома, я только пришел. Я бы хотел, чтобы это было стечение обстоятельств. К счастью, никаких повреждений, ворота находятся достаточно далеко от квартиры, взрыв был достаточно большим.

Ворота больше не работают, но это не важно. У камер есть кадры. Мужчина с капюшоном подошел к воротам и положил динамит на открывающий ворота механизм, после чего динамит взорвался".