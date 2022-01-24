ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Форварда "Реала" ограбили, пока он играл против "Эльче"

Новина українською →
Мадрид, Понедельник 24 января 2022 18:15
Форварда "Реала" ограбили, пока он играл против "Эльче" Фото: Карим Бензема (twitter.com/realmadrid)
Автор: РБК-Украина

Во время матча чемпионата Испании "Реал" - "Эльче" ограбили дом форварда мадридцев Карима Бензема.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Как отмечает испанское издание 20 minutos, воры через сад проникли в дом Бензема, который располагается в Сан Себастьян де лос Реес пригороде Мадрида.

Источник отмечает, что в доме во время ограбления никого не было. Пока неизвестно, что именно украли злоумышленники.

Это не первое ограбление дома французского форварда. В феврале 2019 Бензема ограбили, пока он играл против "Барселоны".

Кроме ограбления у Бензема возникли другие проблемы в тот день. Сначала Карим не реализовал пенальти на 33-й минуте матча, а на 58-й минуте форварда заменили из-за повреждения. Матч "Реал" - "Эльче" закончился со счетом 2:2.

Напомним, что недавно "Реал" обыграл "Атлетик" 2:1 и выиграл Суперкубок Испании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал
NEWS
Зеленский и Мишель обсудили превентивные санкции против РФ. В ЕС говорили, что их не будет
Зеленский и Мишель обсудили превентивные санкции против РФ. В ЕС говорили, что их не будет
DAILY
Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон