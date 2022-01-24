Форварда "Реала" ограбили, пока он играл против "Эльче"
Во время матча чемпионата Испании "Реал" - "Эльче" ограбили дом форварда мадридцев Карима Бензема.
Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.
Как отмечает испанское издание 20 minutos, воры через сад проникли в дом Бензема, который располагается в Сан Себастьян де лос Реес пригороде Мадрида.
Источник отмечает, что в доме во время ограбления никого не было. Пока неизвестно, что именно украли злоумышленники.
Это не первое ограбление дома французского форварда. В феврале 2019 Бензема ограбили, пока он играл против "Барселоны".
Кроме ограбления у Бензема возникли другие проблемы в тот день. Сначала Карим не реализовал пенальти на 33-й минуте матча, а на 58-й минуте форварда заменили из-за повреждения. Матч "Реал" - "Эльче" закончился со счетом 2:2.
Напомним, что недавно "Реал" обыграл "Атлетик" 2:1 и выиграл Суперкубок Испании.