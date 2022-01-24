Форварда "Реала" ограбили, пока он играл против "Эльче"

Как отмечает испанское издание 20 minutos, воры через сад проникли в дом Бензема, который располагается в Сан Себастьян де лос Реес пригороде Мадрида.

Источник отмечает, что в доме во время ограбления никого не было. Пока неизвестно, что именно украли злоумышленники.

Это не первое ограбление дома французского форварда. В феврале 2019 Бензема ограбили, пока он играл против "Барселоны".

Кроме ограбления у Бензема возникли другие проблемы в тот день. Сначала Карим не реализовал пенальти на 33-й минуте матча, а на 58-й минуте форварда заменили из-за повреждения. Матч "Реал" - "Эльче" закончился со счетом 2:2.