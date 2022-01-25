Біля будинку президента футбольної федерації Албанії підірвали бомбу

В ніч з понеділка на вівторок, 25 січня, біля будинку Арманда Дюка президента Федерації футболу Албінії стався вибух.
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Біля будинку Арманда Дюка міста Дуррес зафіксували вибух тротилу, повідомляє видання ABC.
Арманд Дюка дав коментар виданню ABC, в якому прокоментував вибух:
Чоловік з капюшоном підійшов до воріт і поклав динаміт на механізм, який відкриває ворота, після чого динаміт вибухнув".
Арманд Дюка вже протягом 20 років очолює Федерацію футболу Албанії та планує балотуватись на шостий термін.
Нещодавно керівника Федерації звинуватили у корупції, відмиванні грошей та спробах фальсифікації голосування.
Вибори нового президента організації мають відбутися 2 березня.
Нагадаємо, що будинок Каріма Бензема пограбували поки він грав проти "Ельче".