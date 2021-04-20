Возле Чугуева ремонтируют мост через Северский Донец в рамках "Большой стройки"

Средний ремонт моста через Северский Донец начали в феврале.

Мост расположен на автомобильной дороге Н-26 на выезде из города Чугуева в направлении села Малиновка. Построен в 1989 году и с момента строительства капитально не ремонтировался. Длина искусственного сооружения - 108,94 погонных метров.

На объекте уже провели демонтаж мостового полотна и ограждений, провели армирование и бетонирование монолитной накладной плитки.

Также устроили опалубку для новых тротуаров. Сейчас дорожники выполняют работы по ремонту опор и пролетных строений и устройству конусов сооружения.

Работы планируют завершить во втором полугодии 2021 года.

Во время ремонта движение автотранспорта осуществляется в реверсивном режиме с помощью светофорного регулирования.