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Возле Чугуева ремонтируют мост через Северский Донец в рамках "Большой стройки"

Автор: РБК-Украина

На мосту через реку Северский Донец возле Чугуева проходят ремонтные работы в рамках президентской программы "Большая стройкаа".

Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук, передает сайт облгосадминистрации.

Средний ремонт моста через Северский Донец начали в феврале.

Мост расположен на автомобильной дороге Н-26 на выезде из города Чугуева в направлении села Малиновка. Построен в 1989 году и с момента строительства капитально не ремонтировался. Длина искусственного сооружения - 108,94 погонных метров.

На объекте уже провели демонтаж мостового полотна и ограждений, провели армирование и бетонирование монолитной накладной плитки.

Также устроили опалубку для новых тротуаров. Сейчас дорожники выполняют работы по ремонту опор и пролетных строений и устройству конусов сооружения.

Работы планируют завершить во втором полугодии 2021 года.

Во время ремонта движение автотранспорта осуществляется в реверсивном режиме с помощью светофорного регулирования.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявлял, что в планах программы на 2021 год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Новости Украины Большая стройкаХарьковдороги
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