Біля Чугуєва ремонтують міст через Сіверський Донець в рамках "Великого будівництва"

На мосту через річку Сіверський Донець біля Чугуєва проходять ремонтні роботи в межах президентської програми "Велике будівництво".
Про це повідомила голова Харківської ОДА Айна Тимчук, передає сайт облдержадміністрації.
Середній ремонт моста через Сіверський Донець розпочали у лютому.
Міст розташований на автомобільній дорозі Н-26 на виїзді з міста Чугуєва у напрямку села Малинівка. Збудований у 1989 році і з моменту будівництва капітально не ремонтувався. Довжина штучної споруди - 108,94 погонних метрів.
На об’єкті вже провели демонтаж мостового полотна та огороджень, провели армування та бетонування монолітної накладної плитки.
Також влаштували опалубку для нових тротуарів. Наразі дорожники виконують роботи з ремонту опор та прогонових будов та влаштування конусів споруди.
Роботи планують завершити в другому півріччі 2021 року.
Під час ремонту рух автотранспорту здійснюється у реверсному режимі за допомогою світлофорного регулювання.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявляв, що у планах програми на 2021 рік - збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.