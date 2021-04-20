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Біля Чугуєва ремонтують міст через Сіверський Донець в рамках "Великого будівництва"

Автор: РБК-Україна

На мосту через річку Сіверський Донець біля Чугуєва проходять ремонтні роботи в межах президентської програми "Велике будівництво".

Про це повідомила голова Харківської ОДА Айна Тимчук, передає сайт облдержадміністрації.

Середній ремонт моста через Сіверський Донець розпочали у лютому.

Міст розташований на автомобільній дорозі Н-26 на виїзді з міста Чугуєва у напрямку села Малинівка. Збудований у 1989 році і з моменту будівництва капітально не ремонтувався. Довжина штучної споруди - 108,94 погонних метрів.

На об’єкті вже провели демонтаж мостового полотна та огороджень, провели армування та бетонування монолітної накладної плитки.

Також влаштували опалубку для нових тротуарів. Наразі дорожники виконують роботи з ремонту опор та прогонових будов та влаштування конусів споруди.

Роботи планують завершити в другому півріччі 2021 року.

Під час ремонту рух автотранспорту здійснюється у реверсному режимі за допомогою світлофорного регулювання.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявляв, що у планах програми на 2021 рік - збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

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Новини України Велике будівництвоХарківдороги
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