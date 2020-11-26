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Возле Черноморска тонет судно спасателей, произошла утечка нефтепродуктов

Автор: РБК-Украина

На причале в селе Александровка, что возле Черноморска, тонет судно Морской поисково-спасательной службы "Аметист". Вокруг буксира образовалась пятно нефтепродуктов.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на сотрудников МПСС.

Судно начало уходить под воду примерно в 16.00. Работники базы откачивают воду из отсеков корабля.

По словам спасателей, "Аметист" не был введен в эксплуатацию, но находился на балансе МПСС.

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Областное управление ГСЧС пока ничего не сообщает об инциденте.

Спасательное судно "Аметист" построено в 1977 году. Его длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Буксир был на балансе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".

Напомним, в сентябре в Одессе завершили финальный этап работ по подъему затонувшего танкера Delfi. Судно уже забрали с пляжа "Дельфин". Танкер попал в аварию во время шторма в конце ноября прошлого года. Его прибило волнами к берегу, где он зацепился за волнорез и частично затонул. Несколько раз с танкера вытекало горючее.

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