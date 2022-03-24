Возле Чернобыльской АЭС бушуют лесные пожары. Гендиректор МАГАТЭ записал обращение

Российские войска при этом не допускали пожарные машины на данные территории для тушения огня.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе. Уточняется, что это не является "существенным поводом для беспокойства".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси записал видеообращение, в котором заявил о готовности организации направить в Украину экспертов и оборудование, чтобы помочь обеспечить безопасность ее ядерных объектов и "предотвратить риск тяжелой аварии".

"Я лично выразил готовность немедленно приехать в Украину для заключения такого соглашения, которое включало бы существенную помощь и меры поддержки, в том числе присутствие экспертов МАГАТЭ на различных объектах в Украине, а также поставку жизненно важного оборудования для обеспечения безопасности", - сказал он.

Гросси отметил, что "необходимость предотвращения ядерной аварии становится все более актуальной с каждым днем", и "мы не можем позволить себе больше терять время - нам нужно действовать сейчас".

"Ранее сегодня регулирующий орган Украины проинформировал МАГАТЭ о том, что пожарные пытались потушить лесные пожары вблизи Чернобыльской АЭС, где такие вспышки были и в предыдущие годы. Пожарная команда города Чернобыль потушила четыре возгорания, но пожары продолжаются. По словам регулятора, местная пожарная часть в настоящее время не имеет доступа к электросети. В то же время станция полагается на дизельные генераторы для получения энергии, для которой требуется топливо, добавил он. На площадке АЭС, где расположены объекты обращения с радиоактивными отходами, сохраняется внешнее электроснабжение", - говорится в обращении.

В Чернобыльской зоне отчуждения в настоящее время замеры радиации не проводятся.

"По словам регулятора, из 15 украинских реакторов, расположенных на четырех объектах, восемь продолжают работать, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, три в Ровно, один в Хмельницком и два на юге Украины. Персонал на четырех действующих станциях работал посменно по восемь часов, в том числе и на Запорожской АЭС", - рассказал Гросси.

Видео: обращение гендиректора МАГАТЭ о ситуации на украинских АЭС во время войны