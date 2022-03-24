Біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі. Гендиректор МАГАТЕ записав звернення

Російські війська при цьому не допускали пожежні машини на дані території для гасіння вогню.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської АЕС", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі. Уточнюється, що це не є "істотним приводом для занепокоєння".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі записав відеозвернення, в якому заявив про готовність організації направити в Україну експертів і обладнання, щоб допомогти забезпечити безпеку її ядерних об'єктів і "запобігти ризику важкої аварії".

"Я особисто висловив готовність негайно приїхати в Україну для укладення такої угоди, яка включала б істотну допомогу і заходи підтримки, в тому числі присутність експертів МАГАТЕ на різних об'єктах в Україні, а також постачання життєво важливого обладнання для забезпечення безпеки", - сказав він.

Гроссі зазначив, що "необхідність запобігання ядерній аварії стає все більш актуальною з кожним днем", і "ми не можемо дозволити собі більше втрачати час - нам потрібно діяти зараз".

"Раніше сьогодні регулюючий орган України поінформував МАГАТЕ про те, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі поблизу Чорнобильської АЕС, де такі спалахи були й у попередні роки. Пожежна команда міста Чорнобиль загасила чотири загоряння, але пожежі тривають. За словами регулятора, місцева пожежна частина в цей час не має доступу до електромережі. Разом з тим станція покладається на дизельні генератори для отримання енергії, для якої потрібне паливо, додав він. На майданчику АЕС, де розташовані об'єкти поводження з радіоактивними відходами, зберігається зовнішнє електропостачання", - йдеться у зверненні.

У Чорнобильській зоні відчуження нині виміри радіації не проводяться.

"За словами регулятора, з 15 українських реакторів, розташованих на чотирьох об'єктах, вісім продовжують працювати, в тому числі два на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, три в Рівному, один в Хмельницькому і два на півдні України. Персонал на чотирьох діючих станціях працював позмінно по вісім годин, у тому числі і на Запорізькій АЕС", - розповів Гроссі.

Відео: звернення гендиректора МАГАТЕ про ситуацію на українських АЕС під час війни