В 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС спутники зафиксировали семь пожаров
В пределах зоны отчуждения ЧАЭС зафиксировано 7 очагов возгорания. Информация получена со спутников Sentinel-2 европейского космического агентства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии России, а именно попадания снаряда или умышленного поджога. Максимально допустимыми возгораниями в пределах зоны отчуждения являются пожары площадью 0,05-0,2 кв. км. Но зафиксированные спутниками возгорания по площади превышают эти показатели в десятки раз.
С точки зрения уровня радиации, который контролируется автоматизированной системой в 39 пунктах, особую опасность представляют пожары в радиусе 10 км от ЧАЭС. Точное их количество не сообщается.
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