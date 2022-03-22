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В 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС спутники зафиксировали семь пожаров

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Вторник 22 марта 2022 07:13
В 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС спутники зафиксировали семь пожаров ЧАЭС (Фото: rbk.ua)
Автор: Константин Широкун

В пределах зоны отчуждения ЧАЭС зафиксировано 7 очагов возгорания. Информация получена со спутников Sentinel-2 европейского космического агентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии России, а именно попадания снаряда или умышленного поджога. Максимально допустимыми возгораниями в пределах зоны отчуждения являются пожары площадью 0,05-0,2 кв. км. Но зафиксированные спутниками возгорания по площади превышают эти показатели в десятки раз.

С точки зрения уровня радиации, который контролируется автоматизированной системой в 39 пунктах, особую опасность представляют пожары в радиусе 10 км от ЧАЭС. Точное их количество не сообщается.

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