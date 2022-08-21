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Возле Чернобаевки ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов

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Херсон, Воскресенье 21 августа 2022 15:46
Возле Чернобаевки ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов Фото: возле Чернобаевки ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской области, в районе Чернобаевки, ВСУ ликвидировали российский склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке", - говорится в сообщении.

По словам Хланя, хоть россияне пытаются делать больше составов с меньшим накоплением силы - ВСУ достают повсюду.

Феномен Чернобаевки

Украинские военные постоянно бьют по россиянам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Дошло до того, что оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

Как сообщалось, в воскресенье, 21 августа, с 12 до 13 часов в небе над Херсонской областью были уничтожены сразу три российских БПЛА.

До этого украинские военные ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.

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