Возле Чернигова задержали гражданина РФ, который корректировал огонь для оккупантов
Правоохранители задержали возле Чернигова гражданина РФ, который проживал в Украине с 2014 года. Его подозревают в корректировке огня российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную полицию Черниговской области.
В частности, полицейские установили, что уроженец российского города Свердловск проживает на территории Украины с 2014 года. Сообщается, что в первые дни вражеского вторжения поселился на хуторе возле Чернигова.
Также полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным.
Во время осмотра его места жительства, правоохранители нашли взрывную ловушку (растяжку) и цинковый ящик с боеприпасами.
Его задержали и передали в Службу безопасности для выяснения обстоятельств его причастности к преступлениям российских оккупантов.
Возле Чернигова задержали гражданина РФ (npu.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня.
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