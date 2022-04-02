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Возле Чернигова задержали гражданина РФ, который корректировал огонь для оккупантов

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Суббота 02 апреля 2022 20:04
Возле Чернигова задержали гражданина РФ, который корректировал огонь для оккупантов Возле Чернигова задержали гражданина РФ (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Правоохранители задержали возле Чернигова гражданина РФ, который проживал в Украине с 2014 года. Его подозревают в корректировке огня российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную полицию Черниговской области.

В частности, полицейские установили, что уроженец российского города Свердловск проживает на территории Украины с 2014 года. Сообщается, что в первые дни вражеского вторжения поселился на хуторе возле Чернигова.

Также полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным.

Во время осмотра его места жительства, правоохранители нашли взрывную ловушку (растяжку) и цинковый ящик с боеприпасами.

Его задержали и передали в Службу безопасности для выяснения обстоятельств его причастности к преступлениям российских оккупантов.

Возле Чернигова задержали гражданина РФ, который корректировал огонь для оккупантовВозле Чернигова задержали гражданина РФ (npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня.

Также мы писали, что в Киеве мужчина распространял информацию о разрушенных от ракетных ударов объектах.

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