Біля Чернігова затримали громадянина РФ, який коригував вогонь для окупантів
Правоохоронці затримали біля Чернігова громадянина РФ, який проживав в Україні з 2014 року. Його підозрюють в коригуванні вогню російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну поліцію Чернігівської області.
Зокрема, поліцейські встановили, що уродженець російського міста Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. Повідомляється, що в перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова.
Також поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим.
Під час огляду його місця проживання, правоохоронці знайшли вибухову пастку (розтяжку) та цинковий ящик з боєприпасами.
Його затримали та передали до Служби безпеки для з’ясування обставин його причетності до злочинів російських окупантів.
Біля Чернігова затримали громадянина РФ (npu.gov.ua)
Раніше ми повідомляли, що у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню.
Також ми писали, що у Києві чоловік розповсюджував інформацію про зруйновані від ракетних ударів об'єкти.
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