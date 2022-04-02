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Біля Чернігова затримали громадянина РФ, який коригував вогонь для окупантів

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Субота 02 квітня 2022 20:04
Біля Чернігова затримали громадянина РФ, який коригував вогонь для окупантів Біля Чернігова затримали громадянина РФ (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Правоохоронці затримали біля Чернігова громадянина РФ, який проживав в Україні з 2014 року. Його підозрюють в коригуванні вогню російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну поліцію Чернігівської області.

Зокрема, поліцейські встановили, що уродженець російського міста Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. Повідомляється, що в перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова.

Також поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим.

Під час огляду його місця проживання, правоохоронці знайшли вибухову пастку (розтяжку) та цинковий ящик з боєприпасами.

Його затримали та передали до Служби безпеки для з’ясування обставин його причетності до злочинів російських окупантів.

Біля Чернігова затримали громадянина РФ, який коригував вогонь для окупантівБіля Чернігова затримали громадянина РФ (npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню.

Також ми писали, що у Києві чоловік розповсюджував інформацію про зруйновані від ракетних ударів об'єкти.

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