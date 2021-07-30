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Возле Берлина перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

Автор: Анастасия Рокитна

Возле Берлина (Германия) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. В результате аварии есть пострадавшие, но точное количество не указывают.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции земли Бранденбург.

Около 10 утра пятницы перевернулся небольшой туристический автобус. Авария произошла сразу после выезда автобуса со стоянки.

По данным спасателей, несколько человек получили ранения, трое из них - серьезные. Всего в автобусе было 19 человек.

На месте ДТП работали пожарные, 6 вертолетов, 22 пожарных автомобиля, 12 реанимобилей и несколько автомобилей скорой помощи. Трасса федерального значения перекрыта на проезд в обе стороны. Полиция выясняет причины аварии.

Напомним, в Хорватии в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек, еще 45 пострадали.

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ДТПБерлин