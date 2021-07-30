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Біля Берліна перекинувся туристичний автобус, є постраждалі

Автор: Анастасія Рокитна

Біля Берліна (Німеччина) сталась дорожньо-транспортна пригода за участю туристисного автобуса. В результаті аварії є постраждалі, але точну кількість не вказують.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції землі Бранденбург.

Близько 10-ї ранку п’ятниці перекинувся невеликий туристичний автобус. Аварія сталася відразу після виїзду автобуса зі стоянки.

За даними рятувальників, кілька людей отримали поранення, троє з них - серйозні. Загалом в автобусі було 19 осіб.

На місці ДТП працювали пожежні, 6 гелікоптерів, 22 пожежні автомобілі, 12 реанімобілів і кілька автомобілів швидкої допомоги. Траса федерального значення перекрита на проїзд в обидва боки. Поліція з’ясовує причини аварії.

Нагадаємо, у Хорватії в результаті ДТП з автобусом загинули 10 людей, ще 45 постраждали.

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ДТПБерлин