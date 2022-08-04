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Возле Берлина горит склад с амуницией и боеприпасами: причиной пожара стал взрыв

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Берлин, Четверг 04 августа 2022 12:04
Возле Берлина горит склад с амуницией и боеприпасами: причиной пожара стал взрыв Фото: возле Берлина горит склад с амуницией и боеприпасами (twitter.com/Berliner_Fw)
Автор: Руслан Гаращенко

Возле Берлина в районе Грюневальд загорелся склад с амуницией и боеприпасами. Тушение пожара осложняют взрывы снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пожарной службы Берлина.

На место пожара прибыли более 100 спасателей, однако они пока не могут приступить к тушению, поскольку работу осложняют постоянные взрывы.

Кроме того, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.

Уточняется, что возгорание возникло около 5 утра четверга. Причиной возгорания называют непреднамеренный взрыв на месте подрывов снарядов. Другие детали должна должна выяснить полиция.

Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине новейшее оружие. Такое, которого нет даже на вооружении у Бундесвера.

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