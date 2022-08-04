Возле Берлина горит склад с амуницией и боеприпасами: причиной пожара стал взрыв
Возле Берлина в районе Грюневальд загорелся склад с амуницией и боеприпасами. Тушение пожара осложняют взрывы снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пожарной службы Берлина.
На место пожара прибыли более 100 спасателей, однако они пока не могут приступить к тушению, поскольку работу осложняют постоянные взрывы.
Кроме того, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.
Уточняется, что возгорание возникло около 5 утра четверга. Причиной возгорания называют непреднамеренный взрыв на месте подрывов снарядов. Другие детали должна должна выяснить полиция.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине новейшее оружие. Такое, которого нет даже на вооружении у Бундесвера.
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