Біля Берліна горить склад з амуніцією і боєприпасами: причиною пожежі став вибух

Біля Берліна в районі Грюневальд загорівся склад з амуніцією і боєприпасами. Гасіння пожежі ускладнюють вибухи снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter пожежної служби Берліна.

На місце пожежі прибули понад 100 рятувальників, проте вони поки не можуть приступити до гасіння, оскільки роботу ускладнюють постійні вибухи.

Крім того, до об'єкта прибули поліцейські водомети. Запитана допомога інших служб і спецпідрозділів Збройних сил ФРН.

Уточнюється, що загоряння виникло близько 5 ранку четверга. Причиною загоряння називають ненавмисний вибух на місці підривів снарядів. Інші деталі має з'ясувати поліція.

Влада закликала жителів німецької столиці по можливості уникати появи в районі пожежі, а також не відвідувати ліс Груневальд.