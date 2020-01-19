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Возле берегов Греции зафиксировали сильное землетрясение

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 06:19
Возле берегов Греции зафиксировали сильное землетрясение
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сейсмологи говорят о землетрясении магнитудой 5,0

У берегов Греции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 2:52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 6 километрах от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Напомним, недавно в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0, толчки от которого ощущались в Токио, возле Фукусимы. Эпицентр подземных толчков находился неподалеку от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.

Отметим, в Пуэрто-Рико 6 и 7 января произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 и 6,4. Первое землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.

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