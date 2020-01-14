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В Японии произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 09:50
В Японии произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem.org)

Возле Фукусимы произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0, толчки ощущались в Токио, возле Фукусимы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyodo News.

Эпицентр подземных толчков находился неподалеку от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.

"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в восточной Японии, включая мегаполис Токио утром во вторник", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

Напомним, в 2011 году произошло землетрясение в префектуре Фукусима, силой 6,6. Эпицентр землетрясения располагался на территории острова Хонсю в 17 км на юго-запад от поселения Исикава и в 161 км к северо-востоку от столицы Японии - Токио. Это землетрясение было самым сильным среди континентальных.

В докладе Комитета по изучению землетрясений в сентябре 2011 года подтвердили гибель четырех человек во время землетрясения. В то время как Геологическая служба США указывает на гибель семерых человек.

РБК-Украина писало, что недавно сейсмологи зарегистрировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,2.

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