Біля берегів Греції зафіксували сильний землетрус

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Сейсмологи говорять про землетрус магнітудою 5,0

Біля берегів Греції відбулося сильний землетрус магнітудою 5,0. Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC)

Наголошується, що землетрус було зафіксовано в 2:52 часу UTC. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 6 кілометрах від населеного пункту Вальсамата. Вогнище залягало на глибині 5 кілометрів.

Інформації про можливі жертви і руйнування на даний момент немає.

Нагадаємо, нещодавно в Японії стався землетрус магнітудою 5,0, поштовхи від якого відчувалися в Токіо, біля Фукусіми. Епіцентр підземних поштовхів знаходився неподалік від Токіо, у сусідній префектурі Ібаракі. Підземні поштовхи відчули також жителі префектури Тотігі, Тіба і Фукусіма.

Відзначимо, в Пуерто-Ріко 6 і 7 січня сталося два потужних землетруси магнітудою 5,8 і 6,4. Перший землетрус зруйнував будинки і викликав зсуви. Крім того, воно зруйнувало популярне туристичне скельне освіта - кам'яну арку, відому як Пунта Вентана.