Возле аэропорта "Львов" из-за поджога сухой травы загорелся газопровод

Из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления. Ою этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу АТ "Львовгаз".

Отмечается, что из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод.

"По состоянию на 22:44 благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.

Без газоснабжения остается с. Скнылив. Возобновить газоснабжение планируют 30 марта, "ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода".

"Львовгаз" обратится в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.

Напомним, в Полтавской области за минувшие сутки произошло 39 пожаров на открытых территориях. В результате возгораний было уничтожено 92 га сухой растительности и камыша.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиков вблизи прифронтовой Марьинки произошло возгорание сухой травы. Из-за сильного ветра пожар быстро дошел к позициям украинских подразделений. Огнем был поврежден один из опорных пунктов, другой удалось спасти. Пламя также приблизилось к жилым домам, однако было быстро локализовано.