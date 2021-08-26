Возле аэропорта Кабула прогремел взрыв

Возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. Предположительно, инцидент произошел у главных ворот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter афганского телеканала 1TV
В то же время афганские СМИ пока не приводят подробностей. Факт взрыва уже подтвердили в американском Пентагоне.
"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", - сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Как пишет итальянская газета Corriere, это была атака смертника и якобы есть раненые среди американцев.
Напомним, сегодня страны западной коалиции заявили о высокой угрозе теракта в аэропорту Кабула и приостановили эвакуацию из Афганистана.
Также сообщалось, что итальянский самолет попал под обстрел в аэропорту Кабула.