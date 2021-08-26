Біля аеропорту Кабула прогримів вибух

Біля аеропорту Кабула (Афганістан) прогримів вибух. Імовірно, інцидент стався біля головних воріт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter афганського телеканалу 1TV
У той же час афганські ЗМІ поки не приводять подробиць. Факт вибуху вже підтвердили в американському Пентагоні.
"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Число жертв в даний час невідомо. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - повідомив в Twitter прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.
Як пише італійська газета Corriere, це була атака смертника і нібито є поранені серед американців.
Нагадаємо, сьогодні країни західної коаліції заявили про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула і призупинили евакуацію з Афганістану.
Також повідомлялося, що італійський літак потрапив під обстріл в аеропорту Кабула.