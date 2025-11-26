ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Возив зброю з США поштою: митники викрили контрабандиста з подвійним громадянством

Україна, Середа 26 листопада 2025 16:03
UA EN RU
Возив зброю з США поштою: митники викрили контрабандиста з подвійним громадянством Фото: вилучена митниками зброя (Державна митна служба України)
Автор: Антон Корж

В Україні митники викрили схему незаконних постачань зброї та боєприпасів, яку організував українець із подвійним громадянством. Озброєння постачалося через міжнародні поштові відправлення зі Сполучених Штатів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Повідомляється, що чоловік з громадянством України та США організував схему незаконного переміщення зброї та боєприпасів через міжнародні поштові відправлення зі Сполучених Штатів.

"Для встановлення обставин митники спільно зі співробітниками УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснили контрольовану поставку таких відправлень, у яких містилися зброя, основні частини до неї та боєприпаси", - сказано у повідомленні.

Коли фігурант отримав одну з таких посилок, правоохоронці разом із працівниками митниці провели обшук його автомобіля. Там і виявили відправлення із забороненими предметами, що було належним чином задокументовано.

"Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України", - підсумували у митниці.

Фото: Державна митна служба України

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Польщею митники зупинили спробу незаконного ввезення до України понад 14 тисяч поштових марок із нацистською символікою. Марки було заховано в одязі, вартість колекції перевищує 1,5 млн гривень.

Також до цього двох інспекторів Закарпатської митниці затримали під час спроби незаконно переправити за кордон військовозобов’язаного. За їхні послуги з організації втечі вони вимагали 8 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна служба Контрабанда Зброя з США
Новини
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України