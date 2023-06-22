Возив з України стратегічну сировину для "Росатома": російський мільярдер отримав підозру

Повідомляється, що з початку повномасштабної війни Кабаргін реалізував оборудку, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів.

Для цього олігарх використовував підконтрольне в Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.

Зазначимо, що ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

За вказівкою мільярдера гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур "Росатома" і "Лукойла".

Підозрюваний здійснював поставки через власну компанію в РФ - "Боровичский комбинат огнеупоров".

До того ж, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, олігарх відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Кабаргіну про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігурант перебуває в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року суд накладев арешт на корпоративні права і майно російських акціонерів у структурі власності АТ "Кіровоградське рудоуправління" на 500 млн гривень.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову, що причетний до схем постачання до РФ української титанової сировини для виробництва ракет "Калібр".

Також нещодавно суд арештував "приховані" активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського, зокрема, елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків" та ТЦ у різних містах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.