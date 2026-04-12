"Вожак мафії": Гарріс висміяла Трампа через поділ світу на сфери впливу

01:47 12.04.2026 Нд
Ексвіцепрезидентка США звинуватила Трампа у здачі Європи
aimg Пилип Бойко
"Вожак мафії": Гарріс висміяла Трампа через поділ світу на сфери впливу

Колишня суперниця по виборах, демократка Камала Гарріс, розкритикувала президента США Дональда Трампа за його підхід до зовнішньої політики. Вона порівняла Трампа з "вожаком мафії", який намагається поділити світ на зони впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Під час свого виступу на форумі Національної мережі дій, заснованої активістом за громадянські права Елом Шарптоном, Гарріс припустила, як саме Трамп бачить міжнародні відносини. На її думку, політика "Америка понад усе" насправді є руйнуванням глобальних зв'язків.

Вона переконана, що республіканець прагне ізоляціонізму. Гарріс вважає, що Трамп готовий торгувати територіями цілих регіонів.

"Знаєте, схоже, що коли він говорить про "Америку понад усе", то має на увазі вихід із цих відносин і зв’язків. А потім він поводиться як якийсь бос мафії. Тож потім він каже щось на кшталт: "О, ну, знаєте, ви візьмете Східну Європу, а я візьму Західну півкулю. А ви отримаєте Азію, і ми просто її поділимо", так?", - сказала політикиня.

Республіканці дали відповідь Гарріс

Цікаво, що прибічники Трампа не стали спростовувати саму тезу Гарріс, а причепились до "дивного акценту". У мережі Х користувачі назвали його "спробою підлаштуватися під простий народ, хоча сама Гарріс зростала в елітному районі у Каліфорнії". Деякі оглядачі назвали промову невдалою саме через таку манеру подачі, повідомляє канал.

Яка ситуація з політичним рейтингом Трампа

Восени у США відбудуться вибори до Конгресу і Трамп разом з республіканцями стрімко втрачають політичні позиції. По Трампу сильно б'ють невдачі в Ірані та шалені витрати на війну. Демократи вимагають усунути Трампа від влади.

Республіканці розуміють, що Трамп тягне їх у низ, тому вже підшукали йому заміну. Віцепрезидент США Джей Ді Венс став абсолютним фаворитом серед республіканців на посаду президента США.

