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Возглавили захваченный университет: полиция обнаружила фейковых ректора и декана в Мариуполе

Фото: полиция обнаружила фейковых ректора и декана в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мариуполе бывшие педагоги Мариупольского государственного университета перешли на сторону врага и получили должности "ректора" и "декана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, местные жительницы Мариуполя пошли на сотрудничество с врагом. После захвата города российской армией, бывшие работники Мариупольского государственного университета взялись возглавлять учебное заведение в оккупации.

"В июне 2022 года, согласно приказам псевдоминистра образования и науки так называемой "ДНР", правонарушительниц назначили на должности исполняющей обязанности ректора и декана факультета экономики, управления и права Мариупольского государственного университета", - говорится в сообщении.

Женщины рассказывают пропагандистам о начале нового учебного года по стандартам образования РФ и пытаются получить аккредитацию и лицензию от Министерства образования и науки РФ.

Женщинам заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Украине завели дело на "министра образования" оккупированного Мариуполя.

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