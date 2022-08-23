Возглавили захваченный университет: полиция обнаружила фейковых ректора и декана в Мариуполе

По данным правоохранителей, местные жительницы Мариуполя пошли на сотрудничество с врагом. После захвата города российской армией, бывшие работники Мариупольского государственного университета взялись возглавлять учебное заведение в оккупации.

"В июне 2022 года, согласно приказам псевдоминистра образования и науки так называемой "ДНР", правонарушительниц назначили на должности исполняющей обязанности ректора и декана факультета экономики, управления и права Мариупольского государственного университета", - говорится в сообщении.

Женщины рассказывают пропагандистам о начале нового учебного года по стандартам образования РФ и пытаются получить аккредитацию и лицензию от Министерства образования и науки РФ.

Женщинам заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 3 лет лишения свободы.