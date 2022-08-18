Фото: в Украине завели дело на "министра образования" оккупированного Мариуполя (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские правоохранители заинтересовались бывшим педагогом из Мариуполя, который возглавил псевдоминистерство в оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в Мариуполе бывший работник сферы образования перешел на сторону оккупационных властей. Также правоохранители обратили внимание на четырех бывших директоров школ. "Бывшие украинские педагоги согласились на сотрудничество с оккупационными властями РФ в Мариуполе и возглавили учебные заведения и псевдоорган, который занимается организацией образовательного процесса в городе", - говорится в сообщении. Пятерым лицам грозит пожизненное заключение.