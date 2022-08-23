Очолили захоплений університет: поліція виявила фейкових ректора та декана у Маріуполі

За даними правоохоронців, місцеві мешканки Маріуполя пішли на співпрацю з ворогом. Після захоплення міста російською армією, колишні працівники Маріупольського державного університету взялись очолювати навчальний заклад в окупації.

"У червні 2022 року, відповідно до наказів псевдоміністра освіти та науки так званої "ДНР", правопорушниць призначили на посади виконуючої обов’язки ректора і декана факультету економіки, управління та права Маріупольського державного університету", - йдеться у повідомленні.

Жінки розповідають пропагандистам про початок нового навчального року за стандартами освіти РФ та намагаються отримати акредитацію та ліцензію від Міністерства освіти і науки РФ.

Жінкам заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 3 років позбавлення волі.