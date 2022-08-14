Возглавил общину в оккупации. Экс-мэр Купянска тоже оказался предателем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что ему заочно объявили подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Офис генпрокурора не называет имя подозреваемого, но отмечает, что он был мэром Купянска с 2010 по 2015 год. В этот период город возглавлял именно Владимир Демченко.

По данным следствия, он добровольно перешел на сторону оккупантов и возглавил Петропавловскую объединенную территориальную общину (Купянский район). Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Харьковской области.