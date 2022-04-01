Воздушный удар, пожар и паника: что происходит в российском Белгороде

Масштабный пожар

Утром появилась новость о масштабном пожаре на нефтебазе в районе Крейды. Согласно официальным данным российской стороны, в результате инцидента есть двое пострадавших из числа работников нефтебазы. Загорелись 8 резервуаров и была угроза распространения огня.

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не упоминал о воздушном ударе, но обещал позже дать более подробную информацию. И объявил эвакуацию жителей трех улиц в более безопасное место.

В сети тем временем появились фото пожара на нефтебазе в Белгороде.

Фото: пожар на нефтебазе в Белгороде

Воздушный удар?

Тот же Гладков позже заявил, что пожар стал следствием ударов вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на российскую территорию на малой высоте. Украинская сторона до сих пор официально не отреагировала на это обвинение.

Тем не менее в социальных сетях разошлось видео предполагаемого удара.

Паника в городе

На фоне новостей об ударе по Белгороду на местных заправках стали образовываться очереди. В Социальных сетях публиковали фото и видео таких очередей.

Фото: очередь на АЗС

У Путина отказались давать оценку инциденту в Белгороде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку инциденту в Белгороде и комментировать заявления российского Минобороны о том, что якобы у российской стороны полное превосходство в украинском небе.

"Не нам в Администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Что касается произошедшего - то оценки должны давать силовые ведомства", - заявил он.

Повреждены не менее 7 объектов

Согласно последней информации, повреждены не менее семи объектов в двух промышленных парках Белгорода. Также стало известно, что помимо нефтебазы, пострадала местная типография "Константа". В здании есть повреждения, в офисе видны отверстия от осколков, а на территории типографии якобы лежит болванка от ракеты.

Инцидент в Белгороде не повлияет на переговоры России и Украины

Как заявил зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков, атака на нефтебазу в Белгороде не повлияет на переговорный процесс России с Украиной. По его словам, международная дипломатия затрагивает более важные вопросы, чем "отдельные провокации".

Пожар на нефтебазе до сих пор продолжается

Как стало известно, в Белгород на тушение нефтебазы дополнительно направили 150 спасателей из Курской и Воронежской областей.

"Атака" продолжается?

По состоянию на 13:50 российские СМИ сообщили об обстреле села Никольское Белгородской области. Якобы обстрел велся со стороны Украины, в результате инцидента жертв и разрушений нет. До этого местные жители в пабликах сообщали двух новых взрывах.

Также распространяется фото следов работы российских систем ПВО по якобы ракете.

Фото: над Белгородом могла работать ПВО (t.me/bbbreaking)