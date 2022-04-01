Повітряний удар, пожежа і паніка: що відбувається в російському Бєлгороді

Масштабна пожежа

Вранці з'явилася новина про масштабну пожежу на нафтобазі в районі Крейди. Згідно з офіційними даними російської сторони, в результаті інциденту є двоє постраждалих з числа працівників нафтобази. Загорілися 8 резервуарів і була загроза поширення вогню.

Спочатку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не згадував про повітряний удар, але обіцяв пізніше дати більш детальну інформацію. І оголосив евакуацію жителів трьох вулиць в більш безпечне місце.

У мережі тим часом з'явилися фото пожежі на нафтобазі в Бєлгороді.

Фото: пожежа на нафтобазі в Бєлгороді

Повітряний удар?

Той же Гладков пізніше заявив, що пожежа стала наслідком ударів вертольотів Збройних сил України, які зайшли на російську територію на малій висоті. Українська сторона досі офіційно не відреагувала на це звинувачення.

Проте в соціальних мережах розійшлося відео ймовірного удару.

Паніка в місті

На тлі новин про удар по Білгороду на місцевих заправках стали утворюватися черги. У соціальних мережах публікували фото і відео таких черг.

Фото: черга на АЗС

У Путіна відмовилися давати оцінку інциденту в Бєлгороді

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став давати оцінку інциденту в Бєлгороді і коментувати заяви російського Міноборони про те, що нібито у російської сторони повна перевага в українському небі.

"Не нам в Адміністрації президента давати якісь оцінки. Це повинні робити професіонали. Перевага в повітрі в ході операції є абсолютним фактом. Що стосується події - то оцінки повинні давати силові відомства", - заявив він.

Пошкоджено не менше 7 об'єктів

Згідно з останньою інформацією, пошкоджено не менше семи об'єктів у двох промислових парках Бєлгорода. Також стало відомо, що крім нафтобази, постраждала місцева друкарня "Константа". У будівлі є пошкодження, в офісі видно отвори від осколків, а на території друкарні нібито лежить болванка від ракети.

Інцидент у Бєлгороді не вплине на переговори Росії та України

Як заявив заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Дмитро Новіков, атака на нафтобазу в Бєлгороді не вплине на переговорний процес Росії з Україною. За його словами, міжнародна дипломатія зачіпає більш важливі питання, ніж "окремі провокації".

Пожежа на нафтобазі досі триває

Як стало відомо, до Бєлгорода на гасіння нафтобази додатково направили 150 рятувальників з Курської і Воронезької областей.

"Атака" триває?

Станом на 13:50 російські ЗМІ повідомили про обстріл села Нікольскоє Бєлгородської області. Нібито обстріл вівся з боку України, в результаті інциденту жертв і руйнувань немає. До цього місцеві жителі в пабліках повідомляли двох нових вибухах.

Також поширюється фото слідів роботи російських систем ППО по нібито ракеті.

Фото: над Бєлгородом могла працювати ППО (t.me/bbbreaking)