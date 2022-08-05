Названы самые опасные типы российских ракет, которые сложно сбивать

Украинские силы противовоздушной обороны удачно ликвидируют ракеты, которые Россия выпускает по мирным городам. Однако есть несколько типов ракет, сбивать которые чрезвычайно сложно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната во время брифинга.
По его словам, опасными являются ракеты советского образца Х-22 и Х-31, а также "Оникс" и "Искандер".
"Эти ракеты очень скоростные, не все ракеты могут сбивать наша ПВО существующими средствами, которые у нас есть на вооружении", - сказал он.
В то же время спикер отметил, что Россия выпускает по Украине большое количество крылатых ракет Х-101 и "Калибр". Украинские военные благодаря сотрудничеству подразделений умело обнаруживают, перехватывают и ликвидируют вражеские ракеты.
Напомним, что 4 августа оккупанты выпустили по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс".
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