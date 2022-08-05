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Названі найнебезпечніші типи російських ракет, які складно збивати

Фото: Росія випускає по Україні ракети, які важко збити (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські сили протиповітряної оборони вдало ліквідують ракети, які Росія випускає по мирним містам. Проте є кілька типів ракет, збивати які надзвичайно складно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната під час брифінгу.

За його словами, небезпечними є ракети радянського зразка Х-22 та Х-31, а також "Онікс" та "Іскандер".

"Ці ракети надзвичайно швидкісні, не всі ракети може збивати наша ППО існуючими засобами, які у нас є на озброєнні", - сказав він.

Водночас речник зазначив, що Росія випускає по Україні велику кількість крилатих ракет Х-101 та "Калібр". Українські військові завдяки співпраці підрозділів вміло виявляють, перехоплюють та ліквідують ворожі ракети.

Нагадаємо, що 4 серпня окупанти випустили по Одеській області протикорабельну ракету "Онікс".

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