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Воздушные силы ВСУ уничтожили пять "Калибров" и пять беспилотников

Фото: ВСУ сбили пять беспилотников и пять крылатых ракет "Калибр" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За минувшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Все ракеты были выпущены оккупантами из акватории Черного моря и сбиты над территорией Днепропетровской области.

Украинская авиация бьет по оккупантам на разных направлениях. Экипажи МиГ-29 и Су-27 обеспечивают истребительное прикрытие для ударной авиации и уничтожают позиции ПВО противника противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

Между тем, бомбардировочная и штурмовая авиация за сутки нанесла ракетно-бомбовые удары по взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, переправам, складам боеприпасов, запасам ГСМ и скоплению живой силы противника.

Ранее стало известно, что российские военные 3 сентября обстреляли Днепропетровскую область ракетами и "Градами". Но ВСУ удалось сбить все 5 ракет, которые оккупанты направили на Днепр.

Также мы писали, что украинские военные 2 сентября сбили российский разведывательный беспилотник "Картограф" с 12 камерами.

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Днепропетровская областьракетный ударВооруженные силы Украины