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Повітряні сили ЗСУ знищили п'ять "Калібрів" і п'ять безпілотників

Фото: ЗСУ збили п'ять безпілотників і п'ять крилатих ракет "Калібр" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За минулу добу зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і п'ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Всі ракети були випущені окупантами з акваторії Чорного моря і збиті над територією Дніпропетровської області.

Українська авіація б'є по окупантам на різних напрямках. Екіпажі Міг-29 і Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації й знищують позиції ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM.

Тим часом бомбардувальна і штурмова авіація за добу завдала ракетно-бомбових ударів по взводних і ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах, складах боєприпасів, запасах ПММ і скупченню живої сили противника.

Раніше стало відомо, що російські військові 3 вересня обстріляли Дніпропетровську область ракетами і "Градами". Але ЗСУ вдалося збити всі 5 ракет, які окупанти направили на Дніпро.

Також ми писали, що українські військові 2 вересня збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф" з 12 камерами.

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Дніпропетровська областьракетный ударЗбройні сили України