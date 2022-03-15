Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що безпілотники окупантів вже на території країн НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ.

"Безпілотник окупантів спочатку кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу у Львівській області, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО. Залишки шукають", - йдеться в повідомленні.

Крім того, є інформація про падіння в сусідній Румунії безпілотника типу "Орлан-10", який знаходиться на озброєнні Збройних сил Росії.

"Як бачимо, окупанти продовжують проводити свої провокаційні дії, не соромлячись, залітають у повітряний простір країн-членів НАТО", - додали українські військові.