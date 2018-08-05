Воздушные силы ВСУ ожидают получить почти 30 модернизированных самолетов

В частности, авиапарк Воздушных сил ожидает получить истребители МиГ-29 и Су-27, а также штурмовики Су-25"

Авиапарк Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2018 году должны пополнить почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов. Об этом рассказал командующий ВС ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью газете "Народная армия".

По его словам, в 2018 году с предприятий концерна "Укроборонпром" после ремонта и модернизации ведомство планирует получить до 30 самолетов: истребители МиГ-29 и Су-2, а также штурмовики Су-25".

Дроздов также сообщил, что сейчас Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК работает над модернизацией самолета Су-24МР.

"Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени", - добавил он.

Фото: самолеты

Отметим, в Украине сегодня, 5 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По случаю празднования защитников украинского неба с профессиональным праздником поздравил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак и президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что одна из военных частей усилена двумя модернизированными истребителями МиГ-29МУ1.