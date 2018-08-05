В МИУ рассказали об убытках портов Бердянска и Мариуполя из-за действий России

Заходы в порты Бердянска и Мариуполя уменьшились на 10%

Незаконно построенный Крымский мост и военно-морские силы Российской Федерации (РФ), используются Россией для уменьшения заходов в порты Мариуполя (Донецкая область) и Бердянска (Запорожская область). Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, в эфире телеканала "112 Украина".

Так, по его словам, Бердянск и Мариуполь испытывают определенные проблемы в связи с действиями России.

"Но ситуация в регионе стабильная, порты работают. Одновременно мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные санкции были введены против российских черноморских портов", - сообщил министр.

Омелян подчеркнул, что это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в Азовском регионе в Украине. Но министр уверен, что совместно с партнерами в регионе, которые являются участниками коалиции против РФ, России не удастся дестабилизировать ситуацию до конца.

"Сейчас прорабатываются различные сценарии противодействия России, вплоть до ограничения заходов в российские порты судов с европейской регистрацией", - добавил он.

По данным Омеляна, из-за действия РФ, наблюдается уменьшение на 10% заходов в порты Бердянска и Мариуполя.

"Это существенная цифра, мы терпим убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского залива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше",- подчеркнул глава Мининфраструктуры.

"Это убытки не конкретно Украины. Это убытки каждого конкретного государства ЕС, которые перевозят грузы через Мариуполь и Бердянск. Потому что время такого простоя судна - это несколько тысяч долларов. Российская сторона должна будет компенсировать все эти убытки. С Россией можно говорить или языком оружия, или на языке санкций. Другой альтернативы нет, потому что мы видим, что эта страна полностью "слетела с катушек", - отметил Омелян.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ ради снятия российской блокады в Азовском море.