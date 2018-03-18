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В Сирии сбили бомбардировщик Су-24

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 19:59
Фото: сбитый самолет в небе над Сирией (twitter.com/ClickUa)
Фото: сбитый самолет в небе над Сирией (twitter.com/ClickUa)

Пока что информации о судьбе экипажа нет

В Сирии члены сирийской группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" в провинции Восточный Каламун сбили бомбардировщик Су-24 Военно-воздушных сил президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

В частности, на видеозаписи, опубликованной каналом в воскресенье, 18 марта 2018 года, зафиксирован момент сбития и падение самолета.

Пока что информации о судьбе экипажа нет.

Как известно, самолет Су-24 - это советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Напомним, 6 марта 2018 года в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии во время захода на посадку разбился транспортный самолет Ан-26. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность самолета. Вскоре в минобороны РФ подтвердили гибель 39 российских военнослужащих.

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Теги: авиакатастрофа, бомбардировщики, Сирия, самолет РФ
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