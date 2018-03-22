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Воздушные силы сняли боевую готовность

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 22:59
Фото: Фото: Су-30 (mil.ru)
Фото: Фото: Су-30 (mil.ru)

Степень боевой готовности уже снята, однако Воздушные силы остаются на постоянном дежурстве

Сегодня, 22 марта, Воздушные силы Украины сняли боевую готовность. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский, передает "Громадське радио".

Представитель ВСУ сказал, что степень боевой готовности, которая была объявлена сегодня, уже снята, однако Воздушные силы остаются на постоянном дежурстве.

"Сегодня силы и средства были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению (атаки российской авиации, - ред.) и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет стоять прямая угроза целостности и неприкосновенности государства", - сказал он.

Напомним, как сообщалось ранее, сегодня, 22 марта Воздушные силы Украины были приведены в боевую готовность из-за провокаций со стороны Воздушно-Космических сил Российской Федерации. Это уже вторые провокационные действия со стороны ВКС России, зафиксированные вдоль восточной и южной воздушной границы Украины. Группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22, с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов.
 

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Теги: Министерство обороны Украины, авиация
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